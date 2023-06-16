Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Prospek Bisnis BMTR, Hary Tanoe: Kita Fokus Bangun Digital

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:15 WIB
Prospek Bisnis BMTR, Hary Tanoe: Kita Fokus Bangun Digital
Prospek bisnis BMTR (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) bakal fokus membangun bisnis digital. Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pun merinci prospek masa depan BMTR selaku emiten induk media MNC Group.

Di tengah gempuran digitalisasi, industri pertelevisian tanah air dipandang perlu beradaptasi ke arah digital.

Hary yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BMTR itu menilai dominasi televisi bakal berkisar sekitar 40% pada akhir tahun ini, sedangkan digital sudah 60%.

"Itulah kenapa tiga tahun belakangan ini kita fokus bangun digital business, bukan hanya media saja. Nantinya kita satukan dengan entertainment, karena itu bersinggungan," kata Hary dalam Paparan Publik di Jakarta Jumat (16/6/2023).

Dari sisi kontribusi, Hary mengakui iklan masih menjadi tulang punggung utama perseroan, di samping segmen konten, IP, dan pilar bisnis BMTR lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142761/bmtr-JKe2_large.jpg
Mandiri Sekuritas: Obligasi Global Mediacom Ditopang Fundamental Bisnis yang Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142698/bmtr-TeI7_large.jpg
Global Mediacom Tawarkan Kupon hingga 7,90 Persen untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142693/bmtr-RQc3_large.jpg
Penawaran Awal Obligasi-Sukuk Global Mediacom (BMTR) Dimulai, Siap Jadi Koleksi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142499/bmtr-4se3_large.jpg
Ini 5 Alasan Obligasi dan Sukuk BMTR Layak Dikoleksi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142495/bmtr-Vliq_large.jpg
CGIF Jamin Obligasi dan Sukuk Global Mediacom (BMTR)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142407/globalmediacom-Fj6k_large.jpg
Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement