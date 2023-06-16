Adhi Commuter Property (ADCP) Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi

JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) merombak jajaran komisari dan direksi. Perubahan manajemen anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Direktur Utama ADCP Riskan Firman mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi ini merupakan salah satu upaya optimalisasi kinerja untuk percepatan pengembangan hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

"Tahun ini, ADCP dengan formasi baru optimis dengan percepatan penyelesaian proyek hunian berkonsep TOD," kata Riskan dilansir dari Antara, Jumat (16/6/2023).

Dengan keputusan RUPST ini maka susunan Dewan Komisaris ADCP menjadi Herry Ardianto sebagai Komisaris merangkap Pelaksana tugas (Plt) Komisaris Utama, yang sebelumnya diisi oleh Pundjung Setya Brata.

Kemudian, Anak Agung Gede Agung Dharmawan tetap sebagai Komisaris, Tjatur Waskito Putro tetap sebagai Komisaris, Amrozi Hamidi tetap sebagai Komisaris Independen, serta Muhammad Isnaini tetap sebagai Komisaris Independen.

Sementara untuk susunan direksi menjadi Riskan Firman tetap sebagai Direktur Utama, serta Mochamad Yusuf tetap sebagai Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Human Capital.