Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Adhi Commuter Property (ADCP) Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:30 WIB
Adhi Commuter Property (ADCP) Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi
ADCP rombak manajemen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) merombak jajaran komisari dan direksi. Perubahan manajemen anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Direktur Utama ADCP Riskan Firman mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi ini merupakan salah satu upaya optimalisasi kinerja untuk percepatan pengembangan hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

"Tahun ini, ADCP dengan formasi baru optimis dengan percepatan penyelesaian proyek hunian berkonsep TOD," kata Riskan dilansir dari Antara, Jumat (16/6/2023).

Dengan keputusan RUPST ini maka susunan Dewan Komisaris ADCP menjadi Herry Ardianto sebagai Komisaris merangkap Pelaksana tugas (Plt) Komisaris Utama, yang sebelumnya diisi oleh Pundjung Setya Brata.

Kemudian, Anak Agung Gede Agung Dharmawan tetap sebagai Komisaris, Tjatur Waskito Putro tetap sebagai Komisaris, Amrozi Hamidi tetap sebagai Komisaris Independen, serta Muhammad Isnaini tetap sebagai Komisaris Independen.

Sementara untuk susunan direksi menjadi Riskan Firman tetap sebagai Direktur Utama, serta Mochamad Yusuf tetap sebagai Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Human Capital.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement