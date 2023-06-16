Viral! Nama Lionel Messi Ada di Daftar Penumpang ke Jakarta, Ini Penjelasan AP II

JAKARTA - Media sosial twitter dihebohkan dengan adanya data penumpang di Bandara Soekarno Hatta. Adapun di dalamnya ada sejumlah nama timnas Argentina dan sang bintang Lionel Messi yang akan berangkat ke Indonesia.

Pasalnya belakang ini Lionel Messi dikabarkan tidak jadi berangkat ke Indonesia.

Dengan adanya informasi data penumpang yang tersebar di media sosial twitter tersebut sontak membuat netizen heboh.

Kabar tersebut datang dari akun twitter @kid_denger dalam postingannya yang menyebarkan data itu.

"Enaknya kerja di bandara gini dapet aja info dr atasan gua wkwkwkwkwk percaya gak," tulis akun tersebut.

Lantas benarkah informasi yang beredar tersebut, MNC Portal mencoba mengkonfirmasi terkait hal itu kepada pengelola bandara Soekarno Hatta yakni PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II.