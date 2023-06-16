Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Menguat Dipicu Dolar AS Melemah

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:14 WIB
Harga Emas Dunia Menguat Dipicu Dolar AS Melemah
Emas. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan, Jumat (16/6/2023) pagi.

Di mana emas memperpanjang kenaikan untuk hari kedua berturut-turut ditopang oleh dolar AS yang lebih lemah setelah bank sentral mempertahankan suku bunga stabil tetapi memperingatkan kemungkinan akan naik setidaknya dua kali lagi tahun ini.

 BACA JUGA:

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD1,80 atau 0,09% menjadi ditutup pada USD1.970,70 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.972,80 dan terendah di USD1.936,10.

Untuk mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 15,80 sen atau 0,66%, menjadi ditutup pada USD23,947 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli terangkat USD11,90 atau 1,21%, menjadi menetap pada USD991,90 per ounce.

 BACA JUGA:

Federal Reserve AS memutuskan mempertahankan suku bunga utama tidak berubah pada pertemuan kebijakan moneter Juni, memberikan waktu untuk menilai data tambahan. Keputusan itu menjatuhkan dolar AS dan mendukung emas.

Logam kuning mendapat sedikit dukungan saat dolar merosot ke posisi terendah beberapa minggu setelah keputusan Fed, dengan prospek kenaikan suku bunga lebih banyak membuat para pedagang sebagian besar waspada terhadap aset non-yielding.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159548/emas-CI1B_large.jpg
Beli Emas Bebas Pajak PPh 22 Mulai 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159530/emas-qoQY_large.jpg
Sri Mulyani Atur Pajak Penjualan Emas dan Perhiasan, Mulai Berlaku 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157598/emas-dsZ0_large.jpg
Harga Emas Antam Merosot Rp25 Ribu, Kini Rp1.945.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150993/emas-PNdQ_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini di Bawah Rp1,9 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139077/harga_emas-548G_large.jpg
Kilau Meredup, Harga Emas Antam Hari Ini Diskon Rp20.000 Jadi Rp1.866.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement