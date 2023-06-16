Harga Emas Dunia Menguat Dipicu Dolar AS Melemah

JAKARTA - Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan, Jumat (16/6/2023) pagi.

Di mana emas memperpanjang kenaikan untuk hari kedua berturut-turut ditopang oleh dolar AS yang lebih lemah setelah bank sentral mempertahankan suku bunga stabil tetapi memperingatkan kemungkinan akan naik setidaknya dua kali lagi tahun ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD1,80 atau 0,09% menjadi ditutup pada USD1.970,70 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.972,80 dan terendah di USD1.936,10.

Untuk mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 15,80 sen atau 0,66%, menjadi ditutup pada USD23,947 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli terangkat USD11,90 atau 1,21%, menjadi menetap pada USD991,90 per ounce.

Federal Reserve AS memutuskan mempertahankan suku bunga utama tidak berubah pada pertemuan kebijakan moneter Juni, memberikan waktu untuk menilai data tambahan. Keputusan itu menjatuhkan dolar AS dan mendukung emas.

Logam kuning mendapat sedikit dukungan saat dolar merosot ke posisi terendah beberapa minggu setelah keputusan Fed, dengan prospek kenaikan suku bunga lebih banyak membuat para pedagang sebagian besar waspada terhadap aset non-yielding.