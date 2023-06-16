Pengusaha Akui Sekarang Susah Cari Uang

JAKARTA - Pengusaha mengakui bahwa saat ini mencari uang tidak mudah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, situasi global dan dunia sedang tidak mendukung untuk orang mencari uang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W pun membenarkan tantangan global semakin berat.

Apalagi IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp).

"Iya sangat sangat betul, kondisi dunia usaha memang sedang seperti itu," ujar Shita kepada wartawan di Jakarta, Kamis 16 Juni 2023.

Maka dari itu, menurutnya, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari masalah tersebut, Indonesia harus meningkatkan daya saing agar bisa menang dari negara lain.