HOME FINANCE HOT ISSUE

PGN Pasok Gas 10,5 BBTUD ke Lotte Chemical Indonesia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:54 WIB
PGN Pasok Gas 10,5 BBTUD ke Lotte Chemical Indonesia
PGN. (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina memenuhi kebutuhan gas bumi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI).

Di mana hal ini digadang sebagai salah satu investasi industri petrokimia terbesar di Asia Tenggara dan beroperasi di Cilegon, Banten.

 BACA JUGA:

Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) telah dilaksanakan antara PGN dengan LCI untuk penyerapan gas bumi sebesar 2,62 – 10,5 BBTUD.

General Manager PGN Sales Operation Region II (SOR II) Sonny Rahmawan Abdi menjelaskan bahwa gas bumi dari PGN akan digunakan untuk bahan bakar boiler dengan produk utama yaitu Ethylene. Rencananya, Gas In akan dilakukan pada Juni 2024.

 BACA JUGA:

“PGN akan membangun infrastruktur distribusi gas MRS dan pipa gas menuju boiler milik LCI untuk gas in pada Juni 2024. Ini merupakan wujud komitmen PGN untuk memperluas penyaluran gas bumi kepada industri. LCI ini merupakan new plant, kami harapkan dengan volume kebutuhan yang cukup besar, dapat diserap secara optimal dan bermanfaat untuk produksi,” terang Sonny, Kamis, 15 Juni 2023.

Dia berharap, industri lainnya dapat mengikuti untuk menggunakan gas bumi untuk menopang produksi dan meningkatkan daya saing.

Gas bumi yang relatif lebih ramah lingkungan memberi peluang bagi LCI menjadi green industry.

 

Halaman:
1 2
