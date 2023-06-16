Mengenal Ismawan Kurnianto Ayah Putri Ariani yang Dapat Golden Buzzer di America's Got Talent 2023

JAKARTA- Mengenal Isman Kurnianto ayah Putri Ariani yang dapat golden buzzer di America’s Got Talent 2023 menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan ada sosok ayah yang membuat anaknya meraih prestasi.
Ayah Putri Ariani, Ismawan Kurnianto, bahkan sampai berhenti dari pekerjaannya untuk mendukung bakat sang putri. Hingga memenangkan Indonesia’s Got Talent pada 2014 lalu. Saat itu Putri Ariani baru berusia 8 tahun.
Mengenal Isman Kurnianto ayah Putri Ariani yang dapat golden buzzer di America’s Got Talent 2023 merupakan lulusan Universitas Islam Indonesia dengan gelar Bachelor of Engineering. Dia pun bekerja diperusahaan pertambangan minyak di Riau.
Adapun, darah musik dalam diri Putri Ariani ternyata berasal dari sang ayah. Sejak kuliah Ismawan Kurnianto menyibukan diri sebagai anak band. Sadar Subiyantoro, ayah Ismawan Kurnianto, bahkan sampai mengingatkan sang anak untuk melanjutkan kuliahnya.