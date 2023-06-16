Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Harapan Pengusaha soal Penerus Jokowi

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:45 WIB
Ini Harapan Pengusaha soal Penerus Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap calon presiden Indonesia yang baru nanti mengerti permasalahan ekonomi ke depan.

Pasalnya, para pengusaha memandang permasalahan ekonomi menjadi hal yang krusial selama lima tahun ke depan.

 BACA JUGA:

"Apa yang diharapkan sama kita pengusaha itu betul-betul bisa membawa ekonomi kita lebih baik karena masalah kita saya lihat sangat sulit menghadapi masalah global dan dalam negeri kita sendiri. Kita tahu komoditas banyak yang turun, belum lagi ada ancaman el nino," kata Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Sofjan Wanandi kepada awak media di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, siapa pun pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengusaha berharap pemimpin tersebut bisa mengajak para pengusaha untuk duduk bersama, mendengar masukan-masukan dari pihaknya.

 BACA JUGA:

Sebab, bagaimana pun yang mengetahui kondisi usaha di lapangan adalah para pengusaha.

 

Halaman:
1 2
