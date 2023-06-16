Ini Harapan Pengusaha soal Penerus Jokowi

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap calon presiden Indonesia yang baru nanti mengerti permasalahan ekonomi ke depan.

Pasalnya, para pengusaha memandang permasalahan ekonomi menjadi hal yang krusial selama lima tahun ke depan.

"Apa yang diharapkan sama kita pengusaha itu betul-betul bisa membawa ekonomi kita lebih baik karena masalah kita saya lihat sangat sulit menghadapi masalah global dan dalam negeri kita sendiri. Kita tahu komoditas banyak yang turun, belum lagi ada ancaman el nino," kata Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Sofjan Wanandi kepada awak media di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, siapa pun pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengusaha berharap pemimpin tersebut bisa mengajak para pengusaha untuk duduk bersama, mendengar masukan-masukan dari pihaknya.

Sebab, bagaimana pun yang mengetahui kondisi usaha di lapangan adalah para pengusaha.