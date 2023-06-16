Minat Penumpang Tinggi, Kereta Panoramic Tambah 4 Gerbong

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan akan menambah empat gerbong kereta panoramic baru pada 2023.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengungkapkan bahwa penambahan tersebut penambahan empat gerbong kereta panoramic tersebut lantaran banyaknya minat masyarakat.

Dia mengatakan bahwa selama kereta panoramic dioperasikan jumlah keterisian penumpang mencapai lebih dari 100%.

"Tahun ini kita akan menambah empat gerbong panoramic baru," kata Didiek di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Didiek menjelaskan bahwa kereta tersebut saat ini sedang dalam tahap pembangunan di Balai Yasa KAI Surabaya Gubeng.

Sementara itu, VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa empat gerbong kereta panoramic tersebut direncanakan dapat beroperasi pada September 2023.