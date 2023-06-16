Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minat Penumpang Tinggi, Kereta Panoramic Tambah 4 Gerbong

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:22 WIB
Minat Penumpang Tinggi, Kereta Panoramic Tambah 4 Gerbong
Panoramic. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan akan menambah empat gerbong kereta panoramic baru pada 2023.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengungkapkan bahwa penambahan tersebut penambahan empat gerbong kereta panoramic tersebut lantaran banyaknya minat masyarakat.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa selama kereta panoramic dioperasikan jumlah keterisian penumpang mencapai lebih dari 100%.

"Tahun ini kita akan menambah empat gerbong panoramic baru," kata Didiek di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

BACA JUGA:

Kereta Panoramic Selalu Penuh, KAI: Okupansi Tembus 117 Persen! 

Didiek menjelaskan bahwa kereta tersebut saat ini sedang dalam tahap pembangunan di Balai Yasa KAI Surabaya Gubeng.

Sementara itu, VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa empat gerbong kereta panoramic tersebut direncanakan dapat beroperasi pada September 2023.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179245/kereta_api_anjlok-mPsg_large.jpg
KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Sejumlah Perjalanan Kereta Jarak Jauh Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004230/inka-selesaikan-11-kereta-baru-pesanan-kai-ini-kecanggihannya-D9p8Csp8Dq.jpeg
INKA Selesaikan 11 Kereta Baru Pesanan KAI, Ini Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/320/2933592/tiket-kereta-api-libur-nataru-2023-2024-masih-tersedia-ini-rutenya-IXQDHi2T14.JPG
Tiket Kereta Api Libur Nataru 2023-2024 Masih Tersedia, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/320/2894967/kai-beli-612-kereta-produksi-inka-senilai-rp7-triliun-9CSApAuusf.jpg
KAI Beli 612 Kereta Produksi INKA Senilai Rp7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/320/2892004/harga-tiket-kereta-ekonomi-naik-rp30-000-usai-tak-lagi-pakai-kursi-tegak-2tfMsZJhu3.JPG
Harga Tiket Kereta Ekonomi Naik Rp30.000 Usai Tak Lagi Pakai Kursi Tegak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/320/2887756/mengenal-5-jenis-bantalan-rel-kereta-api-vtiWD5rJtm.JPG
Mengenal 5 Jenis Bantalan Rel Kereta Api
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement