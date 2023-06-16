3 Subholding BUMN Perkebunan Segera Terbentuk, Intip Progresnya

JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melakukan berbagai upaya mendukung pembentukan subholding BUMN perkebunan PalmCo, SugarCo dan SupportingCo sebagai transformasi bisnis perusahaan.

Salah satu aspek yang dipersiapkan adalah membangun sistem pengelolaan arsip yang tertib dan terstruktur. PTPN III saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Dalam mendukung proses transformasi bisnis PTPN tersebut, diperlukan sistem pengelolaan arsip yang baik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi saat ini," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III M Arifin Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Arifin juga menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama ANRI dalam membangun sistem pengelolaan arsip perseroan yang tertib dan terstruktur, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) PTPN Group dalam mengelola arsip.

“Harapannya, dengan sinergi antara PTPN III dan ANRI, dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta mendukung pelestarian arsip milik negara,” ujarnya.