HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga LPG 3 Kg Diminta Turun, Begini Hitung-hitungannya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:43 WIB
Harga LPG 3 Kg Diminta Turun, Begini Hitung-hitungannya
Gas LPG 3 kg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI mendesak Pemerintah segera menurunkan harga LPG 3 kilogram bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut saat ini LPG dunia terus turun.

 BACA JUGA:

Selain itu, harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas pada APBN tahun 2023.

"Karena itu, bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan. Minimal sebesar 30 sampai 40% dari harga yang ada sekarang," ujarnya, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Dari hasil perhitungan Pertamina, prognosa biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 diketahui lebih rendah sebesar 32% atau sebesar Rp32,4 triliun dibandingkan dengan DIPA tahun 2023, yang sebesar Rp117 triliun.

 

Halaman:
1 2
