Harga LPG 3 Kg Diminta Turun, Begini Hitung-hitungannya

JAKARTA - DPR RI mendesak Pemerintah segera menurunkan harga LPG 3 kilogram bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut saat ini LPG dunia terus turun.

Selain itu, harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas pada APBN tahun 2023.

"Karena itu, bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan. Minimal sebesar 30 sampai 40% dari harga yang ada sekarang," ujarnya, Jumat (16/6/2023).

Dari hasil perhitungan Pertamina, prognosa biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 diketahui lebih rendah sebesar 32% atau sebesar Rp32,4 triliun dibandingkan dengan DIPA tahun 2023, yang sebesar Rp117 triliun.