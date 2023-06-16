Oracle PHK Ratusan Karyawan, Pesangon Siap Dibayarkan

JAKARTA - Perusahaan perangkat lunak, Oracle (ORCL.N) melakukan PHK ke ratusan karyawan, pada Kamis, 16 Juni 2023.

Tak hanya itu, perusahaannya juga membatalkan tawaran kerja dan mengurangi posisi yang terbuka di unit kesehatannya.

BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Jumat (16/6/2023), PHK ini menyusul keputusan yang juga dilakukan di perusahaan-perusahaan Amerika.

Di mana hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut bergulat dengan tingkat inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga

BACA JUGA:

Pada bulan Desember tahun lalu, dari data laporan yang diterima Reuters, Unit kesehatan Oracle termasuk perusahaan rekam medis elektronik Cerner diakuisisi dengan nilai USD28,3 miliar yang merupakan transaksi terbesarnya.