Naik Terus, Harga Telur Dibanderol Rp33.000/Kg dan Ayam Rp50.000/Ekor

JAKARTA - Harga ayam dan telur masih terpantau mengalami kenaikan di sejumlah pasar.

Harga rata-rata telur ayam di Pasar DKI Jakarta hari ini, Jumat (16/6/2023) dibanderol dikisaran Rp29.000-Rp33.000 per kilogram (kg). Harga ini masih stabil naik dari hari sebelumnya.

Mengutip Info Pangan Jakarta, harga terendah, di Pasar Senen Blok III-IV yakni dipatok Rp29.500 per kg.

Kemudian disusul Pasar Jembatan Merah, Pasar Minggu, Pasar Pasar Pal Meriam, Pasar Pulo Gadung, Pasar Perumnas Klender, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Pramuka, yang menjual di harga Rp31.000 per kg.

Selain itu, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Lenteng Agung, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Cengkareng, Pasar Rumput, Pasar Kelapa Gading, Pasar Pademangan Timur, Pasar Kalibaru, juga menjual telur ayam Rp31.000 per kg.

Sementara di Pasar Rawamangun, Pasar Kejora Baru, Pasar Anyer Bahari, Pasar Sunter Podomoro, Pasar Glodok, dan Pasar Mayestik menjual telur di harga Rp32.000 per kg.