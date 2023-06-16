Ekspor Udang Indonesia Capai Rp8,47 Triliun hingga April 2023

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis nilai ekspor udang mencapai USD567 juta atau Rp8,47 triliun periode Januari hingga April 2023. (Kurs: Rp14.954/USD).

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Budi Sulistiyo mengatakan bahwa nilai ekpor tersebut menempati porsi 32,5% dari total ekspor produk perikanan dari Tanah Air.

"Berdasarkan catatan Januari – April 2023, ekspor udang mencapai USD567 juta atau menempati porsi 32,5% dari total ekspor produk perikanan dari Tanah Air," katanya dalam keterangan, Jumat (16/6/2023).

Kemudian, disusul Tuna-Cakalang-Tongkol 16,2% (USD282 Juta), Cumi Sotong-Gurita 11,2% (USD195 Juta), Rumput Laut 9,8% (USD171 Juta) dan Rajungan-Kepiting 7,8% (USD136 Juta).

"Ekspor udang di pasar utama seperti Amerika Serikat, Jepang, China, ASEAN, Uni Eropa dan pasar potensial lainnya sangat perlu untuk ditingkatkan," katanya.

Budi menilai distribusi udang secara efektif membutuhkan suatu perencanaan yang didukung seluruh stakeholder dengan sistem transportasi yang baik.