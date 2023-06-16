Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Udang Indonesia Capai Rp8,47 Triliun hingga April 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:55 WIB
Ekspor Udang Indonesia Capai Rp8,47 Triliun hingga April 2023
Ekspor Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis nilai ekspor udang mencapai USD567 juta atau Rp8,47 triliun periode Januari hingga April 2023. (Kurs: Rp14.954/USD).

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Budi Sulistiyo mengatakan bahwa nilai ekpor tersebut menempati porsi 32,5% dari total ekspor produk perikanan dari Tanah Air.

 BACA JUGA:

"Berdasarkan catatan Januari – April 2023, ekspor udang mencapai USD567 juta atau menempati porsi 32,5% dari total ekspor produk perikanan dari Tanah Air," katanya dalam keterangan, Jumat (16/6/2023).

Kemudian, disusul Tuna-Cakalang-Tongkol 16,2% (USD282 Juta), Cumi Sotong-Gurita 11,2% (USD195 Juta), Rumput Laut 9,8% (USD171 Juta) dan Rajungan-Kepiting 7,8% (USD136 Juta).

 BACA JUGA:

"Ekspor udang di pasar utama seperti Amerika Serikat, Jepang, China, ASEAN, Uni Eropa dan pasar potensial lainnya sangat perlu untuk ditingkatkan," katanya.

Budi menilai distribusi udang secara efektif membutuhkan suatu perencanaan yang didukung seluruh stakeholder dengan sistem transportasi yang baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KKP pasar nilai udang Ekspor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186992/ekspor_ri-gHEP_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD234,04 Miliar hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement