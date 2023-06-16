Ke Singapura, Menparekraf Sandiaga Ajak Menyelami Raja Ampat & Yoga di Gunung Merapi

SINGAPURA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada hari ini, Jumat (16/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga bersama rombongan menginap di The Ritz Carlton Hotel Millenia, Marina Bay, Singapura.

Agenda kerja pertama Sandiaga Uno diawali dengan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung di Colony Restaurant Level 3, The Ritz Carlton Hotel Millenia.

Dalam pertemuan itu, Sandiaga Uno mengungkapkan banyak hal tentang Indonesia, termasuk soal status Covid-19 serta pariwisata yang kini kembali bangkit dan menggeliat.

Satu di antaranya soal wisata bawah laut di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang sangat Indah.

"Bapak dapat berkunjung ke Indonesia dan menikmati indahnya bawah laut, diving di Raja Ampat," ungkap Sandiaga Uno dalam keterangan resmi, Jumat (16/6/2023).