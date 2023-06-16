Berapa Gaji Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un?

JAKARTA- Berapa gaji pemimpin Korea Utara Kim Jong Un merupakan impinan Tertinggi sejak 17 Desember 2011 menarik dikulik.

Selama menjabat sebagai orang nomor satu di Korea Utara, Kim Jong Un menjalani kehidupan yang mewah dan nyaman. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Korea Utara yang banyak mengalami kelaparan dan kemiskinan.

Karena itulah, banyak penasaran mengenai berapa gaji pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Korea Utara tidak pernah merilis daftar resmi kekayaan maupun gaji Kim Jong Un.

Namun, dilansir dari Celebrity Net Worth, Kim Jong Un diduga memiliki kekayaan bersih sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 76,5 triliun yang dikendalikan oleh dirinya sendiri dan juga keluarganya.

Lebih lanjut lagi, Kim Jong Un juga dilaporkan mendapatkan gaji sekitar USD 100 juta atau Rp 1,53 triliun dalam setahun. Maka, setiap bulannya Kim Jong Un akan mendapatkan gaji sebesar Rp 127,5 miliar.