Ternyata Ini Sumber Kekayaan Pesantren Al Zaytun

JAKARTA- Ternyata ini sumber kekayaan Pesantren Al Zaytun ini kerap menuai kontroversi.Ma'had Al-Zaytun atau Ponpes Al-Zaytun terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

BACA JUGA: Segini Sumber Kekayaan Jennie Blackpink yang Ternyata Paling Kecil Dibanding Member Lainnya

Pembangunan pesantren ini dimulai pada 13 Agustus 1996 silam. Kemudian, dibuka awal pembelajaran dilaksanakan pada 1 Juli 1999. Tentunya pondok pesantren ini memiliki beberapa sumber kekayaannya.

Sumber kekayaan Pesantren Al Zaytun dilansir dari berbagai yakni dari uang masuk pendaftaran.

Biaya Ponpes Al Zaytun Indramayu di atas terdiri atas pendidikan, perlengkapan tidur, perlengkapan makan, listrik 1 tahun, perawatan asrama 1 tahun, kursi dan jemuran 3 tahun, seragam MI, pembuatan BIT, ekstrakulikuler olahraga dan seni 1 tahun, kegiatan organsisasi santri 1 tahun, administrasi, notaris, test antigen 2 orang, sewa bus, dan buku paket.