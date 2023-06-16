KCI Rekayasa Perjalanan Kereta Usai Angkot Tertabrak KRL

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meminta maaf kepada pengguna KRL atas adanya kendala perjalanan Commuter Line Bogor yang terjadi pada Jumat (16/6/2023) siang.

External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan bahwa kendala perjalanan Commuter Line ini disebabkan Commuter Line No.1187 relasi Bogor-Jakarta Kota nabrak kendaran roda empat sekitar pukul 10.34 WIB di perlintasan liar KM 35+400 antara Stasiun Citayam-Depok.

BACA JUGA:

Adapun saai ini petugas KAI Commuter bersama KAI Daerah Operasi 1 Jakarta dan pihak terkait di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi kendaraan roda empat tersebut.

Petugas juga melakukan pemeriksaan prasarana untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta saat akan melintas di lokasi.

"Sekitar pukul 11.00 WIB, proses evakuasi kendaraan sudah selesai dilakukan dan saat ini KAI Commuter fokus untuk melakukan proses pemindahan seluruh pengguna dari Commuter Line No.1187 ke rangkaian berikutnya guna pemeriksaan sarana kereta lebih lanjut," katanya dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA:

KAI Commuter sangat menyesalkan atas kejadian ini dan berharap pihak Kepolisian dapat menindaklanjuti kejadian ini agar Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian agar tidak terulang lagi karena sangat membahayakan perjalanan kereta dan keamanan para pengguna kereta.

KAI Commuter mengimbau untuk mendahulukan perjalanan kereta, tidak menerobos pintu perlintasan yang sudah tertutup.