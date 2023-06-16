Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemain Timnas Indonesia vs Argentina hingga Suporter Diproteksi Asuransi Rp5,6 Triliun

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:59 WIB
Pemain Timnas Indonesia vs Argentina hingga Suporter Diproteksi Asuransi Rp5,6 Triliun
Timnas Argentina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) memberikan proteksi asuransi kepada laga FIFA Match Day Timnas Indonesia melawan Argentina dan Palestina senilai Rp5,6 triliun.

Proteksi diberikan kepada kurang lebih 100 ribu penonton, anggota Timnas Indonesia, dan wasit pada dua laga dimaksud. IFG menjalankan inisiatif ini melalui anak usahanya PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

“Perhelatan ini adalah kebanggaan Indonesia dan kami ingin berkontribusi dengan menghadirkan rasa aman bagi para penonton, pemain, dan wasit yang berlaga pada perhelatan FIFA Match Day,” kata Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dikutip Antara di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Adapun pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Palestina telah berlangsung pada 14 Juni 2023, dan pertandingan Indonesia melawan Argentina akan dilaksanakan pada 19 Juni 2023.

Proteksi yang diberikan kepada para penonton pada dua laga FIFA Match Day ini diberikan dalam bentuk produk “IFG Group Life Protection” (GLP) dengan estimasi total manfaat mencapai nilai Rp 5 triliun, sedangkan proteksi kepada pemain dan wasit berupa produk “IFG LifeSAVER by IFG Life” dengan estimasi total manfaat mencapai Rp6 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192085/asuransi-rRdg_large.png
Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement