Pemain Timnas Indonesia vs Argentina hingga Suporter Diproteksi Asuransi Rp5,6 Triliun

JAKARTA - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) memberikan proteksi asuransi kepada laga FIFA Match Day Timnas Indonesia melawan Argentina dan Palestina senilai Rp5,6 triliun.

Proteksi diberikan kepada kurang lebih 100 ribu penonton, anggota Timnas Indonesia, dan wasit pada dua laga dimaksud. IFG menjalankan inisiatif ini melalui anak usahanya PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

BACA JUGA: Erick Thohir Ungkap Penyebab InJourney Rugi hingga Punya Utang

“Perhelatan ini adalah kebanggaan Indonesia dan kami ingin berkontribusi dengan menghadirkan rasa aman bagi para penonton, pemain, dan wasit yang berlaga pada perhelatan FIFA Match Day,” kata Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dikutip Antara di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Adapun pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Palestina telah berlangsung pada 14 Juni 2023, dan pertandingan Indonesia melawan Argentina akan dilaksanakan pada 19 Juni 2023.

Proteksi yang diberikan kepada para penonton pada dua laga FIFA Match Day ini diberikan dalam bentuk produk “IFG Group Life Protection” (GLP) dengan estimasi total manfaat mencapai nilai Rp 5 triliun, sedangkan proteksi kepada pemain dan wasit berupa produk “IFG LifeSAVER by IFG Life” dengan estimasi total manfaat mencapai Rp6 miliar.