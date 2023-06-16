Kemenkeu Targetkan Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

JAKARTA - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pembiayaan ultra mikro (UMi) kepada 2,2 juta debitur.

Direktur Utama PIP, Ismed Saputra mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan UMi diarahkan untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terlayani pembiayaan.

BACA JUGA:

Adapun khususnya pada sektor pertanian dan sekaligus berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Tahun ini kami menargetkan pembiayaan sebanyak 2,2 juta debitur. Hingga 14 Juni 2023, sudah terealisasi 568.574 debitur atau mencapai 26 persen," ujar Ismed dalam Media Meet Up UMI PIP Kemenkeu di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Dari sisi komposisi, sebanyak 507.131 debitur adalah perempuan dan sisanya 16.948 debitur laki-laki.

BACA JUGA:

Dari tahun ke tahun, persentase debitur perempuan memang mendominasi penyaluran pembiayaan UMi.

Dari sisi usia, mayoritas debitur berusia 40-49 tahun yakni 31 persen, lalu usia 30-39 tahun dan di atas 50 tahun masing-masing sebanyak 27%. Sisanya debitur dengan rentang usia 20-29 tahun sebesar 14% dan di bawah 20 tahun sebanyak 1%.