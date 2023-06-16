Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin Bidik Industri Manufaktur Sumbang 20% ke Ekonomi pada 2025

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:07 WIB
Menperin Bidik Industri Manufaktur Sumbang 20% ke Ekonomi pada 2025
Kontribusi sektor Industri Manufaktur terhadap PDB (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan industri manufaktur menyumbang 20% terhadap PDB. Saat ini industri memegang peranan penting dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Hal itu dikatakannya dalam acara rapat kerja (Raker) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang digelar di Ritz-Carlton, Pacific Place Jakarta pada Jumat (16/6/2023).

Agus menargetkan pertumbuhan kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 20% pada 2025.

"Target pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2025 sebesar 6,4%. Kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB, kita harus berani targetkan 19,2% atau mendekati angka 20% pada 2025," kata Agus, dalam pembukaan raker di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (16/6/2023).

Ia menyebut, dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Indonesia diharapkan menjadi negara industri tangguh. Adapun ciri-cirinya yakni memiliki struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Halaman:
1 2
