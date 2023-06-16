Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Punya 2 Direksi Baru, Ini Sosoknya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:50 WIB
Pertamina Punya 2 Direksi Baru, Ini Sosoknya
Pertamina Rombak Direksi. (Foto: okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan dalam susunan direksi dengan memasukan orang baru dan menambah posisi baru.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Alfian Nasution ditunjuk menjadi Direktur Logistik & Infrastruktur menggantikan Erry Widiastono.

Sedangkan Erry mengisi jabatan baru yakni Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Adapun penetapan ini merupakan keputusan yang tertuang dalam SK-122/MBU/06/2023 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Sebagai informasi, Alfian Nasution pernah menjabat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina. Beliau telah berkarier di Pertamina Group sejak lama, Alfian memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi di bidang pemasaran dan perkapalan Pertamina, serta pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina International Shipping (PIS).

Sementara itu, Erry Widiastono kini ditugaskan menjadi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Sebelumnya, Erry juga memiliki pengalaman di bidang pemasaran dan perkapalan serta logistik dan infrastruktur Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan,melalui RUPS tersebut maka Menteri BUMN, Erick Thohir telah melengkapi jajaran Direksi Pertamina.

“Hal ini diharapkan semakin mendorong Pertamina untuk bekerja lebih cepat, lebih agresif dan efisien. Sejalan dengan upaya Pertamina menjadi pemimpin di transformasi energi,” kata Brahmantya.

Berikut susunan Direksi Pertamina menjadi berikut:

1. Direktur Utama : Nicke Widyawati

2. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha : Atep Salyadi Dariah Saputra

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191800/pertamina-Uxwo_large.jpg
Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191760/lpg-QP1o_large.jpg
Pertamina Tindak Tegas Agen Pengoplos Tabung Gas Elpiji Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191666/lpg_pertamina-T7U0_large.jpg
Pertamina Distribusikan 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg Lewat Operasi Pasar di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191568/pertamina-PahN_large.jpg
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191564/phe-ob0v_large.jpg
Taman Wisata Laut Labuhan Jadi Motor Konservasi dan Ekonomi Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190777/pertamina-0JOt_large.jpg
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement