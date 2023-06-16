Pertamina Punya 2 Direksi Baru, Ini Sosoknya

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan dalam susunan direksi dengan memasukan orang baru dan menambah posisi baru.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Alfian Nasution ditunjuk menjadi Direktur Logistik & Infrastruktur menggantikan Erry Widiastono.

Sedangkan Erry mengisi jabatan baru yakni Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Adapun penetapan ini merupakan keputusan yang tertuang dalam SK-122/MBU/06/2023 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Sebagai informasi, Alfian Nasution pernah menjabat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina. Beliau telah berkarier di Pertamina Group sejak lama, Alfian memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi di bidang pemasaran dan perkapalan Pertamina, serta pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina International Shipping (PIS).

Sementara itu, Erry Widiastono kini ditugaskan menjadi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Sebelumnya, Erry juga memiliki pengalaman di bidang pemasaran dan perkapalan serta logistik dan infrastruktur Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan,melalui RUPS tersebut maka Menteri BUMN, Erick Thohir telah melengkapi jajaran Direksi Pertamina.

“Hal ini diharapkan semakin mendorong Pertamina untuk bekerja lebih cepat, lebih agresif dan efisien. Sejalan dengan upaya Pertamina menjadi pemimpin di transformasi energi,” kata Brahmantya.

Berikut susunan Direksi Pertamina menjadi berikut:

1. Direktur Utama : Nicke Widyawati

2. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha : Atep Salyadi Dariah Saputra