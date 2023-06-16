Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arab Ketagihan Impor Produk Olahan Ikan dari Indonesia

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:53 WIB
Arab Ketagihan Impor Produk Olahan Ikan dari Indonesia
Arab impor ikan olahan dari Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arab ketagihan impor produk olahan ikan dari Indonesia. Atase Perdagangan Riyadh memfasilitasi pertemuan daring antara produsen produk perikanan Indonesia dan importir Arab Saudi untuk menjajaki peluang pasar di Arab Saudi.

Pertemuan daring tersebut mempertemukan Wakil Manajemen Sembada Kiki Galih Fatmila dengan Direktur Komersial Wadina Mohamed Azab.

Duta Besar RI di Riyadh Abdul Aziz Ahmad mengatakan, terobosan-terobosan baru untuk mempertemukan produsen di Indonesia dengan calon pembeli Arab Saudi perlu terus ditingkatkan.

"Terlebih lagi, teknologi komunikasi saat ini memungkinkan pertemuan di dunia maya. Frekuensi pertemuan harus terus dipacu dan ditingkatkan di dunia maya, seperti yang dilakukan Tim Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh yang mempertemukan Sembada dengan Wadina,” ungkap Dubes Abdul dikutip dari keterangan resmi, Jumat (16/6/2023).

Atase Perdagangan Riyadh Gunawan menambahkan, Wadina meminta bantuan KBRI Riyadh untuk mendapatkan suplai ikan beku sebagai bagian dari ekspansi bisnis mereka. Wadina berminat mengimpor produk filet ikan dari Sembada dalam berbagai ukuran.

"Wadina pun mengajukan persyaratan agar produk-produk filet ikan tersebut harus sudah mendapatkan lisensi dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA), baik secara produk maupun Unit Pengelolaan Ikan (UPI) dan mendapatkan kesepakatan harga yang kompetitif. Jika syarat tersebut dipenuhi, Wadina akan menaikkan secara bertahap jumlah impor produk perikanan dari Indonesia,” ungkap Gunawan.

Halaman:
1 2
