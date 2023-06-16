Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kartu Prakerja Gelombang 55 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Tips Lolos demi Rp4,2 Juta

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:07 WIB
Kartu Prakerja Gelombang 55 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Tips Lolos demi Rp4,2 Juta
Kartu Prakerja 2023. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 55 sudah mulai dibuka hari ini Jumat, (16/6/2023).

Adapun untuk manfaat yang akan diterima mencapai Rp4,2 juta. Di mana kenaikan yang cukup besar adalah pada biaya pelatihan serba Rp3,5 juta.

“Gelombang 55 sudah dibuka! Klik "Gabung Gelombang" sekarang di dashboard kamu sebelum lupa!,” tulisnya di Instagram Prakerja.

“Daftar dulu sekarang di www.prakerja.go.id kalau kamu belum daftar supaya #JadiBisa gabung sebelum gelombang ditutup!,” tambahnya.

Berikut ini cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 55:

Halaman:
1 2
