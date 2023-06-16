Advertisement
HOT ISSUE

Tegas! Menteri ESDM Bakal Pecat 10 PNS Tersangka Korupsi Tukin

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:30 WIB
Tegas! Menteri ESDM Bakal Pecat 10 PNS Tersangka Korupsi Tukin
Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan akan memecat 10 PNS yang jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait manipulasi pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin).

"Kasus tukin ini sebenernya kita sudah mendapat laporan dan menindaklanjuti. Sedang berproses, jadi memang proses ini percepat status dari 10 orang itu dan diproses secara hukum, ya kalau sudah masuk ranah hukum ya tentu saja harus menaati aturan, dan memang secara status akan putus dari status kepegawaiannya," ujar Arifin ketika ditemui di Kantorya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah resmi mengumumkan 10 pegawai Kementerian ESDM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait manipulasi pembayaran dana tukin.

Mereka diantaranya, Bendahara Pengeluaran, Abdullah (A), Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso (PAG), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Novian Hari Subagio (NHS), Staf PPK, Lernhard Febian Sirait (LFS).

Kemudian, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangaribowo (CHP), PPK, Haryat Prasetyo (HP), Operator SPM, Beni Arianto (BA), Penguji Tagihan, Hendi (H); PPABP, Rokhmat Annashikhah (RA); dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine (MFV).

Halaman:
1 2
