HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Besaran Tunjangan Penambah Daya Tahan Tubuh untuk PNS

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:31 WIB
Mengintip Besaran Tunjangan Penambah Daya Tahan Tubuh untuk PNS
Mengintip Besaran Tunjangan Penambah Daya Tahan Tubuh untuk PNS. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Mengintip besaran tunjangan penambah daya tahan tubuh untuk PNS. Seperti diketahui, pemerintah memberikan pengumuman akan memberi tunjangan baru bagi PNS pada 2024.

Adapun tunjangan tersebut yakni berupa biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang juga tertuang dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Lantas, berapa besaran tunjangan penambah daya tahan tubuh untuk PNS tersebut?

Dirangkum Okezone, Jumat (16/6/2023), berdasarkan PMK 49/2023 besaran biaya makanan penambah daya tahan tubuh itu disesuaikan dengan provinsi PNS yang bertugas.

Untuk kisaran biayanya diketahui mulai dari Rp18.000 - Rp25.000 per hari. Adapun tunjangan penambah daya tahan tubuh yang terbesar di wilayah Papua, Papua Barat, hingga Papua Pegunungan sebesar Rp25.000 per hari.

Sedangkan untuk wilayah dengan biaya tunjangan penambah daya tahan tubuh terendah sebesar Rp18.000 per hari antara lain Jambi, Sumatra, serta Kalimantan Tengah dan Selatan.

1 2
