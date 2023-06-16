Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelola Blok Masela, Pertamina Bayar Separuh Harga ke Shell Akhir Juni

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:00 WIB
Kelola Blok Masela, Pertamina Bayar Separuh Harga ke Shell Akhir Juni
Pertamina kelola blok masela (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan proses pengambilalihan hak partisipasi atau participation interest (PI) 35% Blok Masela dari Shell ke PT Pertamina (Persero) akan rampung pada Juni 2023.

Arifin mengungkapkan, baik Shell maupun Pertamina telah menyetujui harga PI yang dialihkelolakan tersebut. Sayangnya, ia tidak merincikan dengan detail besaran harga tersebut.

Dia hanya menyebutkan, Pertamina akan membayar separuh hak partisipasi kepada Shell sebagai tanda jadi pada akhir Juni 2023 tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya.

"Sudah ada angkanya, masuklah dalam targetnya yang akan ambil participating interest dan akan diselesaikan akhir bulan ini. Kalau mau tau nilainya tunggu saja akhir bulan. Nah itu separuhnya sebagai tanda jadi, tanda serius. Tidak ada tuh kata-kata DP. Jadi kalau mau tau nilainya tunggu akhir bulan. Tapi masuk dalam angka yang emg diharapkan pihak yang ambil alih, Pertamina," terang Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jumat (16/6/2023).

Dia menegaskan, proses negosiasi hak PI ini harus benar-benar rampung pada akhir bulan Juni 2023.

"Harus akhir bulan ini. Kalau memang mau beli dan serius, selesaikan dulu sebagai bentuk sales agreement," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/320/2982352/apa-kabar-blok-masela-begini-progres-terbarunya-H7q9eKp1GA.jfif
Apa Kabar Blok Masela? Begini Progres Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/320/2932542/esdm-minta-operator-blok-masela-mulai-ngebor-2024-ECQHZhpWG2.jpg
ESDM Minta Operator Blok Masela Mulai Ngebor 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930166/pengembangan-blok-masela-disetujui-menteri-esdm-ccSsh2M6oe.jpg
Pengembangan Blok Masela Disetujui Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/320/2903673/resmi-gantikan-shell-di-blok-masela-ini-target-pertamina-petronas-inSjRlp4yt.jpg
Resmi Gantikan Shell di Blok Masela, Ini Target Pertamina-Petronas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/320/2889436/kurangi-risiko-pemerintah-masih-cari-partner-pertamina-garap-blok-masela-EqLNO30RsK.jpg
Kurangi Risiko, Pemerintah Masih Cari Partner Pertamina Garap Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875568/menteri-esdm-blok-masela-harus-on-stream-2030-jACcYkxNam.jpg
Menteri ESDM: Blok Masela Harus On Stream 2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement