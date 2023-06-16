Bahas Alternatif Libur Idul Adha Jadi 2 Hari, Menteri PANRB: Tunggu Arahan Presiden

JAKARTA – MenpanRB Abdullah Azwar Anas membahas alternatif libur Hari Raya Idul Adha bersama empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Alternatif yang dibahas adalah libur Idul Adha menjadi dua hari, yaitu pada 28 Juni dan 29 Juni 2023.

Adapun pembahasan terkait hal ini sudah dilakukan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Presiden Joko Widodo.

“Kemarin sudah kita bahas, kita kaji bareng dalam rapat tingkat menteri di kantornya Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara). Hasilnya masih menunggu arahan dan kebijakan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Menpan-RB Anas dalam keterangan resmi, Jumat (16/6/2023).

Anas mengatakan, pembahasan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.