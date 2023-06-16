Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MSIN Fokus Kembangkan Platform Digital

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:23 WIB
MSIN Fokus Kembangkan Platform Digital
MNC Digital Gelar RUPST (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berkomitmen untuk fokus mengembangkan bisnis digital tahun ini. Dalam hal ini, perseroan berupaya mengmbangkan platform digital, termasuk infrastruktur teknologi informasi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan, telah disetujui penggunaan laba bersih untuk keperluan pengembangan bisnis tersebut.

Adapun, laba bersih MSIN tahun 2022 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan alokasi pengeluaran perseroan untuk mendorong upaya pertumbuhan di bidang bisnis informasi dan teknologi, serta pengembangan Artificial Intelligence (AI) milik perseroan.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat posisi perseroan sebagai grup digital media dan hiburan yang paling terintegrasi di tanah air dengan berbagai vertikal bisnis mulai dari aplikasi super, portal online, manajemen bakat hingga game.

“Kami menginvestasikan kembali penghasilan kami untuk memantapkan visi sebagai group media digital dan hiburan terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan banyak inisiatif menarik yang akan mencakup pengembangan bisnis informasi dan teknologi, serta Artificial Intelligence (AI),” kata Direktur MSIN, Valencia Tanoesoedibjo dalam siaran pers, Jumat (16/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309/mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement