Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunker Naik Kereta Api, Menko Airlangga Pantau Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:35 WIB
Kunker Naik Kereta Api, Menko Airlangga Pantau Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi
Kunjungan kerja Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Cirebon dengan menggunakan moda kereta api. Airlangga sekaligus memantau aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.

Berkat kerja sama yang sangat baik antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dengan cepat dikendalikan. Bahkan, Indonesia dengan 5 negara lainnya di dunia dipercaya oleh PBB untuk membantu upaya mitigasi serta memberikan solusi mengatasi krisis keuangan dunia dalam Champions Group of The Global Crisis Response Group (GCRG) pada Mei 2022.

Pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, Indonesia mulai beranjak menuju endemi. Mobilitas masyarakat menjadi semakin longgar dan perekonomian nasional yang dijaga ketat selama masa pandemi untuk tetap bertahan juga menjadi semakin dapat didorong untuk terus pulih dan bertumbuh.

"Kita bisa melihat bahwa saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Artinya, aktivitas ekonomi juga sudah berjalan normal dan ini sangat berpengaruh positif bagi ekonomi nasional agar tumbuh semakin kuat," kata dia, Jumat (16/6/2023).

Menko Airlangga yang ketika masa pandemi merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkesempatan untuk melihat langsung mobilitas masyarakat pasca pandemi serta berinteraksi hangat dengan masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api.

Saat menuju ke peron, Menko Airlangga juga menyempatkan untuk kembali menyapa para penumpang serta pedagang. Dalam bincang singkat tersebut, para pedagang menceritakan bahwa saat ini Stasiun Gambir telah kembali ramai dan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi. Dengan terkendalinya Covid-19 saat ini pada akhirnya sangat berdampak positif bagi para pedagang, mengingat ketika masa pandemi jumlah penumpang sangat terbatas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192543/pp-GQKA_large.jpg
PP Presisi Kantongi Tiga Kontrak Baru Senilai Rp1,2 Triliun Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192393/ekonomi_ri_2025-itPe_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192334/menko_airlangga-86s7_large.jpg
4 Fakta Kesepakatan Perjanjian Dagang RI-AS hingga Trump Minta Mineral Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement