Kunker Naik Kereta Api, Menko Airlangga Pantau Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Cirebon dengan menggunakan moda kereta api. Airlangga sekaligus memantau aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.

Berkat kerja sama yang sangat baik antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dengan cepat dikendalikan. Bahkan, Indonesia dengan 5 negara lainnya di dunia dipercaya oleh PBB untuk membantu upaya mitigasi serta memberikan solusi mengatasi krisis keuangan dunia dalam Champions Group of The Global Crisis Response Group (GCRG) pada Mei 2022.

Pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, Indonesia mulai beranjak menuju endemi. Mobilitas masyarakat menjadi semakin longgar dan perekonomian nasional yang dijaga ketat selama masa pandemi untuk tetap bertahan juga menjadi semakin dapat didorong untuk terus pulih dan bertumbuh.

"Kita bisa melihat bahwa saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Artinya, aktivitas ekonomi juga sudah berjalan normal dan ini sangat berpengaruh positif bagi ekonomi nasional agar tumbuh semakin kuat," kata dia, Jumat (16/6/2023).

Menko Airlangga yang ketika masa pandemi merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkesempatan untuk melihat langsung mobilitas masyarakat pasca pandemi serta berinteraksi hangat dengan masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api.

Saat menuju ke peron, Menko Airlangga juga menyempatkan untuk kembali menyapa para penumpang serta pedagang. Dalam bincang singkat tersebut, para pedagang menceritakan bahwa saat ini Stasiun Gambir telah kembali ramai dan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi. Dengan terkendalinya Covid-19 saat ini pada akhirnya sangat berdampak positif bagi para pedagang, mengingat ketika masa pandemi jumlah penumpang sangat terbatas.