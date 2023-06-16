Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Tembaga hingga 2024, Freeport Cs Masih Tunggu Restu Kemendag

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:40 WIB
Ekspor Tembaga hingga 2024, Freeport Cs Masih Tunggu Restu Kemendag
Menteri ESDM Arifin Tasrif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan rekomendasi izin ekspor bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Industri.

Sebagaimana diketahui, kedua perusahaan tersebut mendapatkan relaksasi ekspor mineral mentah hingga 2024.

"(Rekomendasi) sudah (kita siapkan) tanggal 9 Juni 2023," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Namun Arifin menuturkan, perusahaan yang mendapatkan relaksasi masih membutuhkan restu dari Kementerian Perdagangan hingga Bea Cukai untuk dapat menjual tembaga tersebut ke luar negeri.

"Dari kita aturan sudah kita issued. Tentu saja hal ini masih terkait dengan kalau ekspor ranahnya Departemen Perdagangan. Nah kalau dari Kementerian Perdagangan sudah diselesaikan kemudian nanti masuknya ke Bea Cukai," terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186992/ekspor_ri-gHEP_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD234,04 Miliar hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement