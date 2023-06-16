Ini 6 Jenis Sapi yang Biasa Jadi Hewan Kurban di Indonesia

Jenis sapi yang biasa jadi hewan kurban (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ini 6 jenis sapi yang biasa jadi hewan kurban di Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sapi menjadi salah satu hewan kurban pilihan selain kambing dan domba pada hari raya tersebut.

Namun, tahukah kamu bahwa ada berbagai jenis sapi di Indonesia yang biasa jadi hewan kurban di Indonesia?

Beberapa jenis sapi ini kerap dijadikan hewan kurban karena kualitas dagingnya yang baik. Selain itu, beberapa jenis sapi ini juga mudah diternakkan serta dirawat.

Apa saja jenis-jenis sapi tersebut? Dikutip dari berbagai sumber, Berikut ini daftarnya:

1. Sapi Brahman

Jenis sapi yang berasal dari India ini cocok untuk dikembangkan di daerah tropis. Jenis sapi brahman memiliki warna putih keabu-abuan dan sedikit kemerahan serta di bagian tubuh atas terdapat punuk besar.

Terdapat gelambir kulit pada dada bagian depan sapi brahman. Tanduk sapi jenis ini sangat kecil.

2. Sapi Ongole

Jenis sapi yang berasal dari India ini adalah jenis sapi pekerja dan memiliki punuk yang biasa digunakan untuk membajak sawah dan angka berat.

Umumnya, sapi ini berwarna putih hingga abu-abu. Sapi ongole memiliki tanduk, punuk besar, dan gelambir.