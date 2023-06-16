Viral Aksi Pencurian BBM dari Mobil Tangki, Pertamina: Tindakan Berbahaya!

JAKARTA -Viral aksi pencurian BBM dari mobil tangki Pertamina. Dalam video yang beredar, pencuri mengambil BBM langsung dari mobil tangki Pertamina di jalanan.

"Viral aksi seorang pria mengambil BBM dari mobil tangki Pertamina saat situasi lalu lintas sedang macet dikawasan Plumpung, Jakut," dilansir dari Instagram Jakut24jam, Jumat (16/6/2023).

Dalam video terlihat seseorang membuka tutup tangki mobil BBM Pertamina dan menggunakan selang untuk mencuri. Bahkan saat mobil berjalan, tanpa rasa takut pencuri tersebut ikut membuntuti mobil tangki Pertamina.

Menanggapi aksi tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan pihaknya akan mengecek kejadian pencurian. Yang jelas, kata dia, aksi tersebut tidak dibenarkan dan bisa membahayakan.

"Yang jelas tindakan ini tidak dibenarkan, membahayakan diri dan membahayakan orang lain," katanya kepada Okezone.