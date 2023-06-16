Kereta Cepat Jakarta-Bandung Uji Coba Kecepatan 300 KM/Jam, KCIC: Berjalan Lancar

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta Bandung melakukan uji cobanya kecepatan 300 kilometer per jam. Pengujian dilakukan menggunakan CIT atau Kereta Inspeksi dan diikuti oleh Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo beserta jajaran terkait lainnya.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, tercapainya puncak kecepatan tersebut dikarenakan adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur, kelistrikan, persinyalan, peningkatan faktor keselamatan, serta monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara rutin.

"Pengujian hari ini berjalan sangat lancar meskipun cuaca sedang hujan deras di sepanjang jalur KCJB. Pada pengetesan hari ini, Kereta Inspeksi KCJB mampu menembus kecepatan hingga 300 kpj dengan sangat stabil. Secara bertahap puncak kecepatan tersebut akan terus kami tambah," ujar Emir, Jumat (16/6/2023).

Keberhasilan pengujian mencapai 300 kpj dengan aman dan lancar ini merupakan suatu progres yang baik dalam tahapan persiapan pengoperasian KCJB. Pengujian akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dimana secara bertahap laju KCJB akan ditingkatkan untuk mencapai puncak kecepatan operasionalnya di 350 kpj hingga puncak kecepatan teknisnya di 385 kpj.