Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Elon Musk Kembali Jadi Orang Paling Kaya di Bumi, Berikut 3 Fakta Menariknya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |07:25 WIB
Elon Musk Kembali Jadi Orang Paling Kaya di Bumi, Berikut 3 Fakta Menariknya
Elon Musk. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bos Tesla dan Twitter Elon Musk kembali menduduki peringkat pertama dalam daftar terbaru orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes.

Hal tersebut membuatnya berhasil menyalip kembali Bos LVMH Bernard Arnault yang sebelumnya menduduki peringkat teratas itu.

 BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023) berikut ini fakta elon musk kembali jadi orang paling kaya di bumi.

1. Berharta Rp3.373 triliun

Melansir Forbes the real time billionaires, Bos Tesla tersebut kini diketahui memiliki harta kekayaan mencapai sebesar USD226,4 miliar atau setara dengan Rp3.373,3 triliun (kurs Rp14.900/USD).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement