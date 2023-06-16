Elon Musk Kembali Jadi Orang Paling Kaya di Bumi, Berikut 3 Fakta Menariknya

JAKARTA - Bos Tesla dan Twitter Elon Musk kembali menduduki peringkat pertama dalam daftar terbaru orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes.

Hal tersebut membuatnya berhasil menyalip kembali Bos LVMH Bernard Arnault yang sebelumnya menduduki peringkat teratas itu.

Dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023) berikut ini fakta elon musk kembali jadi orang paling kaya di bumi.

1. Berharta Rp3.373 triliun

Melansir Forbes the real time billionaires, Bos Tesla tersebut kini diketahui memiliki harta kekayaan mencapai sebesar USD226,4 miliar atau setara dengan Rp3.373,3 triliun (kurs Rp14.900/USD).