Profil Olivia Allan, Istri Denny Sumargo Jadi Komisaris CMNP Ternyata Bukan Wanita Sembarangan

JAKARTA - Istri Denny Sumargo, Olivia Allan diangkat menjadi komisaris PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Adapun CMNP ini merupakan perusahaan milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka.

Dirangkum Okezone, Jumat (16/6/2023), Olivia lahir pada 9 Juni 1986.

Dia seorang perempuan keturunan Indonesia dan Singapura.

Sang ayah bahkan hingga saat ini masih berstatus sebagai warga negara Singapura.

Dia juga merupakan lulusan kampus bergengsi di luar negeri yakni Monash University jurusan business and commerce dan juga China University of Political Science and Law untuk program Master of International Law.

Pada 2020, Olivia bahkan pernah menjabat sebagai Direktur PT Jasa Medivest.