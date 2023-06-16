Daftar Harga Sapi dan Kambing Kurban 2023

JAKARTA - Daftar harga sapi dan kambing kurban 2023 penting diketahui umat muslim yang ingin berkurban. Kurban menjadi ibadah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan berkurban.

Adapun hewan yang disembelih sebagai kurban di Indonesia umumnya sapi, kambing atau domba. Penyembelihan hewan kurban secara konvensional tak bisa disubstitusi dalam bentuk lain, sekalipun dengan nilai yang lebih tinggi.

Melansir laman Baznas, Jumat (16/6/2023) berikut daftar lengkap harga hewan kurban kambing dan sapi yang beragam bergantung bobot hewan ternak tersebut.

1. Kambing / Domba Premiun

Bobot: 27-29 kg

Harga: Rp2,9 Juta

2. Domba / Kambing Platinum

Bobot: 30-33 kg

Harga: Rp3,3 Juta

3. Domba / Kambing Medium

Bobot: 23-26 kg

Harga: Rp2,6 Juta