WIKA Raup Kontrak Baru IKN Nusantara Rp3,48 Triliun

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) telah mencatatkan kontrak di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp3,48 triliun.

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh WIKA adalah pembangunan Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau -SP. Tempadung dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Adapun WIKA berperan sebagai kontraktor pelaksana dalam dua proyek tersebut.

“Kedua proyek ini dibangun dalam rangka mendukung konektivitas di Ibu Kota Negara,” ujarnya dikutip Harian Neraca, Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan, pembangunan jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – SP. Tempadung telah mencapai 24% dalam proses pengerjaannya. Proyek ini merupakan kerja sama operasi (KSO) antara WIKA dengan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON).

Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung tersebut memiliki panjang hingga 7,3 kilometer yang menghubungkan Kota Balikpapan - Kabupaten Penajam Paser Utara.