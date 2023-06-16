Pembangunan Movieland KEK Lido Ditargetkan Rampung Kuartal I-2024

JAKARTA - Pembangunan fasilitas pembuatan film dan konten digital Movieland di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido ditargetkan selesai pada kuartal I-2024.

“Sejauh ini sudah 50% fasilitas yang selesai dan mulai dipakai shooting, ditargetkan akan komplit 100% pada kuartal I-2024. Setelah itu kita akan pindah shootingnya, semua akan dilakukan di tempat yang sama sehingga jauh lebih baik,” kata Direktur MSIN Titan Hermawan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di iNews Tower Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Movieland terletak di atas lahan seluas 21 hektare dan direncanakan untuk menjadi kompleks studio yang paling terintegrasi di Asia Tenggara. Fasilitas ini mencakup proses pembuatan film secara end-to-end, mulai dari pra produksi hingga pasca produksi.

Perseroan optimistis bahwa Movieland akan sangat mendukung dalam meningkatkan kualitas konten, serta berperan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi melalui banyak koleksi backlot dan fasad mulai dari rumah, supermarket, sekolah, pemandangan alam hingga rumah sakit.

Selain itu, fasilitas pasca produksi dalam Movieland juga akan dilengkapi dengan teknologi canggih. Hal itu guna memastikan kualitas pengalaman menonton terbaik untuk pemirsa di mana saja.