Milenial Cek! Ada Promo Kartu Kredit MNC Bank Nih

JAKARTA - Bicara tentang generasi milenial, kebanyakan diisi dengan karakter orang-orang yang dinamis dan penuh semangat.

Generasi milenial juga cenderung modern dan serba cepat seringkali mencerminkan ambisi untuk mencapai kebebasan finansial.

Namun, tahukah kamu kalau berbagai promo menarik Kartu Kredit MNC Bank bisa menjadi sahabat setia untuk mewujudkan impianmu itu ? Mau tahu apa aja promonya, yuk di cek!

1. Promo AladinMall

Beli produk apapun di AladinMall, bisa dapat diskon Rp30 ribu dengan minimum transaksi Rp150 ribu. Caranya juga gampang banget, pakai aja semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dan gunakan kode promo MNC30AM. Promo tersebut Berlaku untuk 1 kali transaksi/kartu/alamat e-mail/nomor telepon selama periode 3 Mei 2023-31 Juli 2023. Masih bingung? Kunjungi aja link berikut ini : https://bit.ly/CC-AladinMall

2. Promo Voucher Blibli

#siapacepatdapat eVoucher-nya! Nikmati total diskon MILIARAN RUPIAH untuk belanja di BliBli. Yuk #belanjamenangsepanjangtahun di BliBli dengan transaksi menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank! Dapatkan total 2.000 eVoucher untuk 2.000 orang pertama setiap bulannya (500 eVoucher @Rp100.000 dan 1.500 eVoucher @Rp300.000). Periode promo sampai 28 Februari 2024.