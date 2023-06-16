Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Milenial Cek! Ada Promo Kartu Kredit MNC Bank Nih

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:45 WIB
Milenial Cek! Ada Promo Kartu Kredit MNC Bank <i>Nih</i>
MNC Bank. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bicara tentang generasi milenial, kebanyakan diisi dengan karakter orang-orang yang dinamis dan penuh semangat.

Generasi milenial juga cenderung modern dan serba cepat seringkali mencerminkan ambisi untuk mencapai kebebasan finansial.

Namun, tahukah kamu kalau berbagai promo menarik Kartu Kredit MNC Bank bisa menjadi sahabat setia untuk mewujudkan impianmu itu ? Mau tahu apa aja promonya, yuk di cek!

1. Promo AladinMall

Beli produk apapun di AladinMall, bisa dapat diskon Rp30 ribu dengan minimum transaksi Rp150 ribu. Caranya juga gampang banget, pakai aja semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dan gunakan kode promo MNC30AM. Promo tersebut Berlaku untuk 1 kali transaksi/kartu/alamat e-mail/nomor telepon selama periode 3 Mei 2023-31 Juli 2023. Masih bingung? Kunjungi aja link berikut ini : https://bit.ly/CC-AladinMall

2. Promo Voucher Blibli

#siapacepatdapat eVoucher-nya! Nikmati total diskon MILIARAN RUPIAH untuk belanja di BliBli. Yuk #belanjamenangsepanjangtahun di BliBli dengan transaksi menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank! Dapatkan total 2.000 eVoucher untuk 2.000 orang pertama setiap bulannya (500 eVoucher @Rp100.000 dan 1.500 eVoucher @Rp300.000). Periode promo sampai 28 Februari 2024.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement