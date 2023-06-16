Link dan Cara Cek Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Link dan cara cek hasil rekrutmen bersama BUMN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Link dan cara cek hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023 penting diketahui bagi peserta RBB 2023.

Adapun peserta RBB 2023 sedang berada di tahap test online tahap 1, di mana lulusan D3, D4/S1, s.d S2 pada 12-19 Juni 2023. Ujian yang akan dilakukan terkait Kemampuan Dasar (TKD) & Akhlak.

Kemudian untuk lulusan SMA pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun ujiannya terkait Test Kemampuan Dasar (TKD).

Nantinya setelah test sudah dilakukan bagi yang dinyatakan lulus/tidak lulus akan dibagikan hasilnya. Lantas, link dan bagaimana cara cek hasil rekrutmen bersama BUMN 2023? Berikut Okezone rangkum, Jumat (16/6/2023).

Untuk cek hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa dilakukan langsung di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN.