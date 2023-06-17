Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wijaya Karya (WIKA) Siap Diaudit Ulang BPKP

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:09 WIB
Wijaya Karya (WIKA) Siap Diaudit Ulang BPKP
Wijaya Karya. (Foto: WIKA)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA) siap diaudit ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jika laporan keuangan dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil.

"Tentu kami siap diaudit ulang dan selalu terbuka jika memang dinilai hasil audit tidak sesuai dengan kondisi riil," kata Sekretaris Perusahaan PT Wika (Persero) Mahendra Vijaya kepada media dilansir Antara, Jumat, 16 Juni 2023.

 BACA JUGA:

Dia mengungkapkan bahwa perusahaan selama ini telah melakukan laporan keuangan triwulanan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan selalu mengumumkan ke publik hasil audit sehingga siapapun bisa mengetahui kinerja perseroan.

Perseroan, katanya, juga selalu terbuka seluas-luasnya kepada siapapun yang menginginkan informasi perusahaan dan selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik itu oleh pemegang saham, obligor, dan pemangku kepentingan.

 BACA JUGA:

"Tentu sebagai perseroan terbuka kita siap terbuka mengenai laporan dan keuangan dan sekali lagi jika memang harus diaudit ulang kami tentu siap," tegasnya.

Mahendara mengatakan sekalipun perseroan mendapat kritik dari Kementerian BUMN, namun hingga saat ini perusahaan tidak mengalami gangguan kerja seperti adanya proyek yang ditangguhkan

 

Halaman:
1 2
