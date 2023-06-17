Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Global Mediacom Targetkan 30 Juta Pengguna TREBEL Music

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:27 WIB
Global Mediacom Targetkan 30 Juta Pengguna TREBEL Music
Trebel Music. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu pilar bisnis PT Global Mediacom Tbk (BMTR) yakni TREBEL Music terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Hary Tanoesoedibjo mengatakan perseroan membidik pengguna aktif bulanan (monthly active users) sebanyak 30 juta.

 BACA JUGA:

"Dalam waktu dekat kita akan launch di Filipina, bakal jadi global music apps seperti Spotify. Target kita tahun ini bisa mencapai 30 juta pengguna," kata Hary dalam Public Expose BMTR, Jumat (16/6/2023).

Sebagaimana diketahui, MNC Group memiliki sejumlah saham dalam platform musik global tersebut, bersama sejumlah investor lain termasuk Televisa (Meksiko) Chris Burch (NY), dan lainnya. Adapun kantornya berada di California, Amerika Serikat.

 BACA JUGA:

Hary menerangkan nama TREBEL sudah sangat menggema di Amerika Latin serta terpilih menjadi salah satu aplikasi musik terpopuler di Meksiko.

 

Halaman:
1 2
