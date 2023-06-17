Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pertamina Patra Niaga Rombak Direksi, Riva Siahaan Jadi Dirut

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:58 WIB
Pertamina Patra Niaga Rombak Direksi, Riva Siahaan Jadi Dirut
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Trans Kontinental selaku pemegang saham PT Pertamina Patra melakukan perubahan jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jumat, 16 Juni 2023.

Di mana Pertamina dan Pertamina Trans Kontinental telah resmi melengkapi jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga dengan mengangkat Riva Siahaan sebagai Direktur Utama, serta menunjuk Maya Kusmaya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa melalui RUPS tersebut maka Pertamina dan Pertamina Trans Kontinental selaku pemegang saham telah melengkapi jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga.

“Perubahan direksi ini merupakan hal yang biasa, dan diharapkan semakin mendorong upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan tugasnya sebagai Subholding Commercial & Trading Pertamina dalam menyalurkan energi kepada masyarakat,” katanya dalam keterengan resmi yang diterima, Sabtu (17/6/2023).

Riva Siahaan menggantikan Alfian Nasution sebagai Direktur Utama Pertamina Patra Niaga yang saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina.

