IHSG Sepekan Menguat ke 6.698 tapi Transaksi Harian Turun Jadi Rp9,97 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan tercatat menguat 0,07% ke level 6.698,547 dari pekan sebelumnya yang berada pada level 6.694,024.

Dari data Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 12 hingga 16 Juni 2023, kapitalisasi pasar bursa turut mengalami kenaikan 0,59% atau sebesar Rp9.506,685 triliun dari Rp9.451,152 triliun pada penutupan pekan yang lalu. Serta, frekuensi transaksi harian bursa naik 1,58% menjadi 1.332.322 transaksi dari 1.311.607 transaksi pada pekan sebelumnya.

Sedangkan, rata-rata nilai transaksi harian bursa mengalami perubahan sebesar 12,23% menjadi sebesar Rp9,97 triliun dari Rp11,35 triliun pada penutupan pekan lalu. Kemudian, rata-rata volume transaksi bursa selama sepekan mengalami perubahan sebesar 9,17% menjadi 18,733 miliar saham dari 20,624 miliar saham pada pekan sebelumnya.

“Juga investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp880,60 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp17,754 miliar,” kata Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (17/6/2023).

Selama sepekan, terdapat pencatatan dua saham, satu waran, dan satu Surat Berharga Negara (SBN). Pada Senin (12/6) PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) mencatatkan saham dan waran MAXI di Papan Pengembangan BEI. MAXI merupakan perusahaan tercatat ke-41 yang tercatat di BEI pada tahun 2023. MAXI bergerak pada sektor Consumer Non-Cyclicals dengan sub sektor Food & Beverage. MAXI bergerak pada industri dan sub industri Processed Foods.

Pada hari yang sama, PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) mencatatkan saham KLAS di Papan Pengembangan BEI. KLAS merupakan perusahaan tercatat ke-42 yang tercatat di BEI pada tahun 2023. KLAS bergerak pada sektor Transportation & Logistic dan subsektor Logistics & Deliveries. KLAS bergerak pada industri dan sub industri Logistics & Deliveries.