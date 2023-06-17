Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Boncos Pekan Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:01 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Boncos Pekan Ini
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis 10 saham yang mengalami kenaikan signifikan sepanjang perdagangan pekan ini.

PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) memimpin barisan saham top gainers dengan kenaikan 54,08% ke level Rp755. Disusul oleh PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk (INPS) yang naik 51,47% ke level Rp206.

Sementara itu, PT Mitra Pack Tbk (PTMP) menempati urutan ke-tiga jajaran top gainers dengan kenaikan sebesar 46,58% ke level Rp107, PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK) naik 35,85% ke level Rp216, PT Idea Indonesia Academi Tbk (IDEA) naik 29,03% ke level Rp120, dan PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA) naik 26,62% ke level Rp785.

Kemudian, PT Pakuan Tbk (UANG) naik 25,81% ke level Rp390, PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) naik 25,89% ke level Rp140, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) naik 23,20% ke level Rp770, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) naik 22,15% ke level Rp182.

Kemudian, PT Pakuan Tbk (UANG) naik 25,81% ke level Rp390, PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) naik 25,89% ke level Rp140, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) naik 23,20% ke level Rp770, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) naik 22,15% ke level Rp182.

