HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hillcon (HILL) Bagi Dividen Rp88,44 Miliar, Ini Jadwalnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:01 WIB
Hillcon (HILL) Bagi Dividen Rp88,44 Miliar, Ini Jadwalnya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Hillcon Tbk (HILL) memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp88,44 miliar.

Nantinya, para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp30 per saham.

 BACA JUGA:

“Dividen final tunai tahun buku 2022 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan atau recording date pada tanggal 26 Juni 2023,” tulis manajemen HILL dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (17/6/2023).

Sebagai informasi, Hillcon resmi melantai di BEI pada awal Maret 2023 lalu. Dalam prospektus yang dirilis, perseroan memiliki kebijakan pembagian dividen sebesar 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2022.

 BACA JUGA:

Sementara hingga akhir tahun 2023, perseroan menargetkan laba bersih sebesar Rp700 hingga Rp800 miliar tahun ini. Adapun, untuk pendapatan perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp6 triliun.

 

