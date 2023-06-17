Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Multistrada (MASA) Bagi Dividen 284,67 Miliar, Intip Jadwalnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |16:04 WIB
Multistrada (MASA) Bagi Dividen 284,67 Miliar, Intip Jadwalnya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp284,67 miliar kepada para pemegang saham.

Keputusan pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 13 Juni lalu.

 BACA JUGA:

“Dari laba bersih, senilai Rp284,67 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau sebesar Rp31 per saham,” tulis manajemen MASA dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (17/6/2023).

Tahun 2022 lalu, perseroan membukukan laba bersih sebesar USD52,91 juta atau Rp829,93 miliar. Selain dividen, sebesar Rp8,29 miliar dari laba ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

 BACA JUGA:

“Serta sisa dari laba bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan,” lanjut manajemen MASA.

Halaman:
1 2
