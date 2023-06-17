Widiant Jaya Bakal Melantai di Bursa, Incar Dana Rp46 Miliar

JAKARTA - PT Widiant Jaya Krenindo Tbk telah memulai gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat ini menawarkan sebanyak 400 juta saham atau 25,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Dalam IPO ini, perseroan telah menetapkan harga penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp100 - Rp115 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp46 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 420 juta Waran Seri I atau sebanyak 35,00% dari total saham yang ditawarkan, dengan harga pelaksanaan Rp120.

Adapun, jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dimulai setelah enam bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-satu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 05 Juli 2024.

Perseroan akan menggunakan sekitar 51,63% dari dana hasil IPO atau sekitar Rp22,2 miliar untuk pembelian alat berat dari pihak ketiga, dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi bisnis penyewaan alat berat perseroan.