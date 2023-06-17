Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Widiant Jaya Bakal Melantai di Bursa, Incar Dana Rp46 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:00 WIB
Widiant Jaya Bakal Melantai di Bursa, Incar Dana Rp46 Miliar
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Widiant Jaya Krenindo Tbk telah memulai gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat ini menawarkan sebanyak 400 juta saham atau 25,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

 BACA JUGA:

Dalam IPO ini, perseroan telah menetapkan harga penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp100 - Rp115 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp46 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 420 juta Waran Seri I atau sebanyak 35,00% dari total saham yang ditawarkan, dengan harga pelaksanaan Rp120.

 BACA JUGA:

Adapun, jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dimulai setelah enam bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-satu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 05 Juli 2024.

Perseroan akan menggunakan sekitar 51,63% dari dana hasil IPO atau sekitar Rp22,2 miliar untuk pembelian alat berat dari pihak ketiga, dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi bisnis penyewaan alat berat perseroan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement