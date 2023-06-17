Harga Minyak Dunia Naik Ditopang Permintaan China

JAKARTA - Harga minyak dunia memperpanjang kenaikannya pada akhir perdagangan, Sabtu (17/6/2023) pagi.

Adapun minyak dunia membukukan kenaikan mingguan, karena permintaan China yang lebih tinggi dan pemotongan pasokan OPEC+ mengangkat harga meskipun ada perkiraan pelemahan dalam ekonomi global dan prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut.

BACA JUGA:

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli bertambah USD1,16 atau 1,64%, menjadi menetap di USD71,78 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus terangkat USD0,94 atau 1,24%, menjadi ditutup di USD76,61 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

BACA JUGA:

Untuk minggu ini, Brent membukukan kenaikan mingguan sebesar 2,4% dan WTI naik 2,3%.

Minyak telah naik minggu ini di tengah harapan meningkatnya permintaan China. Throughput (tingkat pengolahan) kilang China naik pada Mei ke rekor total tertinggi kedua dan CEO Kuwait Petroleum Corp memperkirakan permintaan China akan terus meningkat selama paruh kedua.

Pedagang minyak terus menambah posisi beli untuk mengantisipasi permintaan minyak yang lebih tinggi yang timbul dari kebijakan dukungan China.